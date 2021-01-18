Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250% 

"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет",

— подчеркнул эксперт.

Для улучшения качества сна Калинкин порекомендовал ложиться и вставать в одно и то же время, а также отказаться от использования будильников:

"Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов".

Специалист также посоветовал присмотреться к световым гаджетам, способствующим лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.