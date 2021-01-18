Недосып повышает риск заражения коронавирусом на 250% 

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" раскрыл факторы, пагубно влияющие на иммунную систему.
"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет",
— подчеркнул эксперт.
Для улучшения качества сна Калинкин порекомендовал ложиться и вставать в одно и то же время, а также отказаться от использования будильников:
"Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов".
Специалист также посоветовал присмотреться к световым гаджетам, способствующим лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог рассказала об осложнениях после коронавируса.