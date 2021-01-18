Мурашко рассказал, сколько еще носить маски 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что носить маски необходимо до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, через три недели после второй вакцинации человеку необходимо продолжать носить маску:
"Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным", — заявил Михаил Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 22 857 новых случаев коронавируса выявлено в России.