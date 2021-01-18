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22 857 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксирован 471 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 333 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровело 2 978 764 человека.