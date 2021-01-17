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Выяснилось, когда в гражданский оборот введут третью вакцину от COVID-19 

Катерина Саломе 2 часа назад
Выяснилось, когда в гражданский оборот введут третью вакцину от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук создал вакцину от коронавируса. Она может поступить в гражданский оборот в марте. Об этом сообщил замглавы центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

«Нашу (вакцину от коронавируса. — «Рамблер») ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта»,

— цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что невролог рассказала об осложнениях после коронавируса.
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Коронавирус , РАН , ИТАР-ТАСС
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