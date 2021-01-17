Выяснилось, когда в гражданский оборот введут третью вакцину от COVID-19 

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук создал вакцину от коронавируса. Она может поступить в гражданский оборот в марте. Об этом сообщил замглавы центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.
«Нашу (вакцину от коронавируса. — «Рамблер») ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта»,
— цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что невролог рассказала об осложнениях после коронавируса.