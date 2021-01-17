В России выявлено 23 586 новых случая коронавируса 

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23 586 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в стране выздоровело 23 440 человек, зафиксировано 481 летальных исходов.

По регионам случаи коронавируса распределились так:

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