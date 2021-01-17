В России выявлено 23 586 новых случая коронавируса 

23 586 новых случая коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в стране выздоровело 23 440 человек, зафиксировано 481 летальных исходов.
По регионам случаи коронавируса распределились так:
стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 568 209 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровел 2 960 431 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что невролог рассказала об осложнениях после коронавируса.