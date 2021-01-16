Вирусолог заявил, что мутации коронавируса не делают его опаснее 

Опасность мутаций коронавируса объяснил вирусолог центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что не каждая мутация вируса может привести к появлению его жизнеспособного варианта. Остаются лишь те, которым удается найти свою нишу в популяции.

Процесс эволюции нескончаем, в результате возникают разные варианты вирусов. Есть жизнеспособные, они находят для себя какую-то нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные вирусы,

— отметил Бутенко.

Также вирусолог подчеркнул, что главная роль в эволюции вирусов заключается в естественном отборе, отметив, что постоянные мутации SARS-CoV-2 не означают, что коронавирусная инфекция становится опаснее для людей.