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Стопкоронавирус.рф

Вирусолог заявил, что мутации коронавируса не делают его опаснее 

Александра Нечаева 3 часа назад
Опасность мутаций коронавируса объяснил вирусолог центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.
Специалист отметил, что не каждая мутация вируса может привести к появлению его жизнеспособного варианта. Остаются лишь те, которым удается найти свою нишу в популяции.

Процесс эволюции нескончаем, в результате возникают разные варианты вирусов. Есть жизнеспособные, они находят для себя какую-то нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные вирусы,

— отметил Бутенко.
Также вирусолог подчеркнул, что главная роль в эволюции вирусов заключается в естественном отборе, отметив, что постоянные мутации SARS-CoV-2 не означают, что коронавирусная инфекция становится опаснее для людей.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Мясников прокомментировал появление «бразильского» штамма коронавируса.
Коронавирус , Видео , Александр Бутенко , ИА Sputnik
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