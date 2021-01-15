Мясников прокомментировал появление «бразильского» штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что появление в Великобритании «бразильского» штамма коронавируса не окажет реального влияния на общую ситуацию. Об этом специалист написал на своей странице в Instagram.
«Они издеваются? Мутации идут постоянно, реального влияния на процесс они не имеют. Теперь бразильские СМИ будут обсасывать! Как матрешка — доставай себе новостной повод!»
— поделился Мясников.
Сообщается, что новый штамм коронавируса обнаружили в декабре в бразильском штате Рио-де-Жанейро.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые нашли компонент змеиного яда, блокирующий COVID-19.