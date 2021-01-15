Ученые нашли компонент змеиного яда, блокирующий COVID-19 

Российские биологи из Института биоорганической химии РАН и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи обнаружили, что один из ферментов змеиного яда проявляет активность против коронавируса. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Авторы исследовали в лабораторных условиях один из компонентов змеиного яда — фосфолипазу А2 (PLA2) — группу ферментов, которые имеют широкий спектр биологических функций. И, как оказалось, они обладают сильной вирулицидной активностью против SARS-CoV-2 и блокируют взаимодействие спайкового белка коронавируса с рецептором ACE2, через который вирус проникает в здоровые клетки.

Также в лабораторных наблюдениях авторы исследования обнаружили, что один из ферментов группы PLA2 подавляет цитопатический эффект в отношении SARS-CoV-2, предотвращая дегенеративные изменения в клетках, связанные с размножением вируса.

Однако ученые отмечают, что для выяснения реального механизма потребуются дополнительные исследования.