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Стопкоронавирус.рф

Четверть пожилых с коронавирусом госпитализируют повторно 

Мария Грибова 1 час назад
Четверть пожилых с коронавирусом госпитализируют повторно
Фото: РИА Новости
Зарубежные ученые выяснили, что более 25% пожилых людей, переболевших коронавирусом, вновь попадают в госпиталь. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Ученые определили, что пожилые люди попадают повторно в больницу из-за наличия различных хронических заболеваний. Чаще всего повторно госпитализируются мужчины.
И чтобы в будущем этого избежать, специалисты рекомендуют строго соблюдать порядок выписки из стационара. Домой человек должен отправляться только после клинико-инструментального подтверждения хорошего самочувствия. Амбулаторный этап подразумевает внимательное отслеживание врачом состояния здоровья пациента, предупреждение осложнений, контроль сопутствующих заболеваний. А пациентам нужно следить за питанием и качеством сна, выполнять физические упражнения.
Исследование показало, что коронавирус оставляет «в организме последствия», которые могут наблюдаться, как минимум, в течение полугода после выписки пациента из больницы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19.
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Коронавирус
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