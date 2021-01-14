Четверть пожилых с коронавирусом госпитализируют повторно 

Зарубежные ученые выяснили, что более 25% пожилых людей, переболевших коронавирусом, вновь попадают в госпиталь. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Ученые определили, что пожилые люди попадают повторно в больницу из-за наличия различных хронических заболеваний. Чаще всего повторно госпитализируются мужчины.

И чтобы в будущем этого избежать, специалисты рекомендуют строго соблюдать порядок выписки из стационара. Домой человек должен отправляться только после клинико-инструментального подтверждения хорошего самочувствия. Амбулаторный этап подразумевает внимательное отслеживание врачом состояния здоровья пациента, предупреждение осложнений, контроль сопутствующих заболеваний. А пациентам нужно следить за питанием и качеством сна, выполнять физические упражнения.

Исследование показало, что коронавирус оставляет «в организме последствия», которые могут наблюдаться, как минимум, в течение полугода после выписки пациента из больницы.