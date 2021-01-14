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Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19 

Мария Грибова 2 часа назад
Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19
Фото: РИА Новости
Управление по охране общественного здоровья Англии провело исследование и выяснило, что переболевшие COVID-19 приобретают иммунитет к вирусу, как минимум, на пять месяцев, однако при этом могут оставаться разносчиками заболевания. Об этом говорится в сообщении управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England, PHE).
Исследование началось в начале июня, в его рамках были обследованы 20 787 человек.

«PHE также предупреждает, что хотя обладатели антител в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19, первоначальные данные следующего этапа исследования говорят о том, что некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим»,

— говорится в сообщении.
Ученые также выяснили, что люди, переболевшие во время первой волны коронавируса весной прошлого года, уже подвержены риску повторного заболевания.
Ранее «Рамблер» писал о том, что власти исключили возможность привиться вакциной Pfizer в РФ.
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