Власти исключили возможность привиться вакциной Pfizer в РФ 

В отечественных частных клиниках, в том числе тех, которые расположены на территории международного медицинского кластера "Сколково", нельзя будет привиться вакциной от коронавируса Рfizer. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это связано с тем, что по законодательству России нельзя ввозить и применять на территории страны вакцины, не прошедшие государственную регистрацию.

Хотя еще недавно о возможности привиться вакциной Pfizer в Москве заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина . Она сказала, клиника в "Сколково" работает по другим законам, у них отличается законодательная база.