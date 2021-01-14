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Стопкоронавирус.рф

Власти исключили возможность привиться вакциной Pfizer в РФ 

Стелла Шмель 3 часа назад
В отечественных частных клиниках, в том числе тех, которые расположены на территории международного медицинского кластера "Сколково", нельзя будет привиться вакциной от коронавируса Рfizer. Об этом сообщает "Интерфакс".
Это связано с тем, что по законодательству России нельзя ввозить и применять на территории страны вакцины, не прошедшие государственную регистрацию.
Хотя еще недавно о возможности привиться вакциной Pfizer в Москве заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она сказала, клиника в "Сколково" работает по другим законам, у них отличается законодательная база.
Представители Pfizer заявили, что поставки вакцины от COVID-19 по запросам частных лиц и компаний на территории России не предусмотрены.
Ранее "Рамблер" писал, что непроходящая усталость может быть симптомом перенесенного COVID-19.
Коронавирус , Видео , Татьяна Соломатина , Госдума , Pfizer
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