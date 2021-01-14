Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Непроходящая усталость может быть симптомом перенесенного COVID-19 

Стелла Шмель 4 часа назад
Усталость может быть симптомом перенесенного COVID-19
Фото: depositphotos.com
Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон рассказал, какие признаки могут указывать на перенесенный COVID-19. Об этом сообщает Express.
Как считает специалист, несмотря на то, что коронавирус может не проявлять себя никак, он вызывает долгосрочные последствия, которые сказываются на работе организма в целом. Медик заявил, что если человек чувствует постоянную усталость на протяжении нескольких месяцев, а также ощущает себя вымотанным без видимых на то причин, это может указывать на перенесенный коронавирус.
Также признаками перенесенного COVID-19 могут быть боли в мышцах, суставах и головные боли.
Ранее "Рамблер" писал, что врач описал особенности "ковидного" кашля.
Видео дня. Как выспаться, если вы спите меньше 8 часов
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение