Усталость может быть симптомом перенесенного COVID-19

Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон рассказал, какие признаки могут указывать на перенесенный COVID-19. Об этом сообщает Express.

Как считает специалист, несмотря на то, что коронавирус может не проявлять себя никак, он вызывает долгосрочные последствия, которые сказываются на работе организма в целом. Медик заявил, что если человек чувствует постоянную усталость на протяжении нескольких месяцев, а также ощущает себя вымотанным без видимых на то причин, это может указывать на перенесенный коронавирус.

Также признаками перенесенного COVID-19 могут быть боли в мышцах, суставах и головные боли.