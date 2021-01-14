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Стопкоронавирус.рф

Надсадный и сухой: врач описал особенности «ковидного» кашля 

Стелла Шмель 3 часа назад
Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о том, чем отличается кашель курильщика от "ковидного". Об этом он поговорил в ходе интервью для радио Sputnik.
Главное отличие заключается в том, что кашель курильщика появляется исключительно по утрам, когда любитель сигарет вынужден откашливаться. "Ковидный" же будет проявляться и в течение дня.

"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может",

— описал его врач.
Кроме того, на звук кашель больного коронавирусом с высокой вероятностью сможет отличить медик, но, как пояснил Карабиненко, описать его словами сложно.

"При коронавирусе появляется сухой кашель, и голос у пациентов становится сиплым или охрипшим, плюс тяжелое дыхание. В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля",

— сказал он.
Ранее "Рамблер" писал, что врач объяснил, при какой боли в животе нужна помощь медиков.
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Коронавирус , Видео , ИА Sputnik
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