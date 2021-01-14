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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы новые данные по статистике COVID-19 в РФ 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликованы данные, актуальные на 14 января, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксирован 570 летальных исходов. А полностью выздоровело 27 956 человек.
По регионам статистика распределилась так:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровело 2 882 044 человека.
Ранее "Рамблер" писал, что вирусолог предупредил об угрозе импотенции из-за COVID-19.
Коронавирус , Видео
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