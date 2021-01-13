Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медик задался вопросом: почему все пошло не так, и инфекция «полыхнула»:

«Ведь до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения. Включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний…»

Мясников написал, что всегда был противником теории искусственного происхождения вируса, но, наблюдая за ситуацией, начал сомневаться, что «все идет, согласно законам природы»:

«Вернись я на 9 месяцев назад, я бы и тогда повторил все тоже, если бы опирался на данные того времени. А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня».

Кроме того, он удивился подготовке мировых СМИ, которые шли «впереди последующих событий»: