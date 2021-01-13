Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников признался в «крушении взглядов» 

Даня Виттиг 2 часа назад
Доктор Мясников признался в «крушении взглядов»
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников признался Владимиру Соловьеву в «крушении взглядов». Их беседа опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Мясников рассказал, что долгое время жил за границей и ориентировался на западную медицину.

«Это было мое все. Я очень в это верил».

Мясников объяснил, что решения, которые принимают на Западе в связи с распространением коронавируса, развили в нем скептицизм.

«Посмотри на Европу. То, что они делают, нелогично. Такое ощущение, что умышленно втаптывают свою же страну и экономику. И зачем?».

Ранее "Рамблер" сообщал, зачем русские встали на колени перед американцами.
Видео дня. Как компьютеры влияют на наше здоровье
Коронавирус , Владимир Соловьев , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение