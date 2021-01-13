Доктор Мясников признался в «крушении взглядов» 

Врач и телеведущий Александр Мясников признался Владимиру Соловьеву в «крушении взглядов». Их беседа опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Мясников рассказал, что долгое время жил за границей и ориентировался на западную медицину.
«Это было мое все. Я очень в это верил».
Мясников объяснил, что решения, которые принимают на Западе в связи с распространением коронавируса, развили в нем скептицизм.
«Посмотри на Европу. То, что они делают, нелогично. Такое ощущение, что умышленно втаптывают свою же страну и экономику. И зачем?».
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