В США выявили два новых штамма коронавируса 

Американские ученые заявили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, которые сформировались на территории США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет медицинского центра Университета штата Огайо.

Один из штаммов аналогичен "британской" разновидности вируса. Его нашли у пациента из Огайо. У второго штамма выявлено три генетические мутации. Он был обнаружен в городе Колумбус.

"На данный момент у нас нет [достаточно] информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются", — рассказал главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер.

Ученые отметили, что выявленные в США мутации подтверждают вероятность появления разновидностей инфекции по всему миру.