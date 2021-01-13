Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Стопкоронавирус.рф

В США выявили два новых штамма коронавируса 

Анна Арсеньева 47 минут назад
В США выявили два новых штамма коронавируса
Фото: РИА Новости
Американские ученые заявили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, которые сформировались на территории США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет медицинского центра Университета штата Огайо.
Один из штаммов аналогичен "британской" разновидности вируса. Его нашли у пациента из Огайо. У второго штамма выявлено три генетические мутации. Он был обнаружен в городе Колумбус.

"На данный момент у нас нет [достаточно] информации для того, чтобы считать, что эти мутации будут иметь какое-либо влияние на эффективность вакцин, которые сейчас используются", — рассказал главный научный сотрудник медцентра университета Питер Молер.

Ученые отметили, что выявленные в США мутации подтверждают вероятность появления разновидностей инфекции по всему миру.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые выявили белок, определяющий тяжесть коронавируса.
Видео дня. Как компьютеры влияют на наше здоровье
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение