17 тысяч за сутки: зафиксирован новый рекорд по смертности от COVID-19 

За последние сутки в мире зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса. За день от COVID-19 умерло более 17 тысяч человек. Как сообщает оперативный штаб, это максимальный показатель с начала пандемии.

Антирекорд также зафиксирован в США. Там от коронавируса умерло 4327 тысяч человек.

2020 год стал рекордным по избыточной смертности и для Великобритании. В прошлом году в стране умерло около 697 000 человек. Это почти на 91 000 больше, чем ожидалось по среднему показателю за последние пять лет. Такой смертности не было с 1940 года.