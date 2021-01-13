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Стопкоронавирус.рф

17 тысяч за сутки: зафиксирован новый рекорд по смертности от COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
17 тысяч за сутки: зафиксирован новый рекорд по смертности от COVID-19
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в мире зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса. За день от COVID-19 умерло более 17 тысяч человек. Как сообщает оперативный штаб, это максимальный показатель с начала пандемии.
Антирекорд также зафиксирован в США. Там от коронавируса умерло 4327 тысяч человек.
2020 год стал рекордным по избыточной смертности и для Великобритании. В прошлом году в стране умерло около 697 000 человек. Это почти на 91 000 больше, чем ожидалось по среднему показателю за последние пять лет. Такой смертности не было с 1940 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса.
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