За сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 13,5% не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 566 летальных исходов, полностью выздоровело 28 658 человек.

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В целом, на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. Всего за весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.