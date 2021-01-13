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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса 

Даня Виттиг 3 часа назад
За сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом 13,5% не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 566 летальных исходов, полностью выздоровело 28 658 человек.
Стопкоронавирус.рф
В целом, на сегодняшний день в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. Всего за весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровело 2 854 088 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачей и медиков хотят прививать в обязательном порядке.
Коронавирус , Видео
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