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Стопкоронавирус.рф

Ученые объяснили главную опасность коронавирусной пневмонии 

Диана Товсепова 3 часа назад
Исследование: COVID-19 проникает во множество небольших участков легких
Фото: depositphotos.com
Ученые Северо-Западного Университета в США объяснили, почему пневмония, вызванная коронавирусом, опаснее, чем воспаление легких при других инфекциях. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Nature.
Специалисты объяснили, что SARS-CoV-2 заражает не большие области легких, а проникает во множество небольших участков. Затем вирус захватывает иммунные клетки в легких и распространяется с помощью этого, что занимает много дней и даже недель. Кроме того, вирусные клетки повреждают ткань и способствует лихорадке, нарушению работы почек, сердца, мозга и других органов и низкому кровяному давлению.
Авторы исследования считают, что опасность течения ковида связана не с его тяжестью, а с длительностью болезни.
Ранее "Рамблер" сообщал об эффективном действии популярного в России растения на вирусные клетки.
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