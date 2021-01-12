Исследование: COVID-19 проникает во множество небольших участков легких

Ученые Северо-Западного Университета в США объяснили, почему пневмония, вызванная коронавирусом, опаснее, чем воспаление легких при других инфекциях. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Nature.

Специалисты объяснили, что SARS-CoV-2 заражает не большие области легких, а проникает во множество небольших участков. Затем вирус захватывает иммунные клетки в легких и распространяется с помощью этого, что занимает много дней и даже недель. Кроме того, вирусные клетки повреждают ткань и способствует лихорадке, нарушению работы почек, сердца, мозга и других органов и низкому кровяному давлению.

Авторы исследования считают, что опасность течения ковида связана не с его тяжестью, а с длительностью болезни.