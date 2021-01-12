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Врач объяснил появление 18 мутаций COVID-19 у россиянки 

Диана Товсепова 1 час назад
Врач объяснил появление 18 мутаций COVID-19 у россиянки
Фото: depositphotos.com
О различных мутациях коронавируса сообщают медики по всему миру. При этом у людей, страдающих от иммунодефицита, проявляется больше мутаций. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок, сообщает издание URA.RU.
Специалист объяснил, что мутация вируса возникает через определенное количество циклов размножения. Однако, чем меньше в организме иммунных клеток, тем меньше в нем вырабатывается антител. Так и случилось с россиянкой, у которой обнаружили 18 мутаций коронавируса.

«Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела, ей убили часть клеток иммунной системы — и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела. Собственно говоря, у нее и развился этот «длинный ковид»», — объяснил врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал о 47-летней россиянке, у которой обнаружилось множество мутаций ковида.
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Коронавирус , Владимир Болибок , РИА Ura.ru
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