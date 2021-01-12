Врач объяснил появление 18 мутаций COVID-19 у россиянки 

«Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела, ей убили часть клеток иммунной системы — и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела. Собственно говоря, у нее и развился этот «длинный ковид»», — объяснил врач.