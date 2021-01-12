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Стопкоронавирус.рф

Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей 

Стелла Шмель 3 часа назад
Названы пять признаков "британского" штамма коронавируса у детей. Именно по этим симптомам можно понять, что у ребенка это заболевание, сообщает издание Express.
Усталость — один из факторов, указывающих на наличие COVID-19. Согласно данным приложения ZOE Symptom Tracker, именно этот симптом является самым распространенным.
Также у детей, зараженных "британским" ковидом, могут возникать спонтанные приступы истерики. Ученые объясняют это выработкой цитокинов, вырабатываемых организмом для борьбы с вирусом.
Головная боль, по данным исследований, присутствовала у 53% заболевших детей.
Температура выше 37 градусов по Цельсию встречается почти у половины детей, которые заболели новым "британским" штаммом COVID-19.
Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.
Ранее "Рамблер" писал, что на тяжесть коронавируса влияет тип кишечных бактерий.
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