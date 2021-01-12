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Стопкоронавирус.рф

Попова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России 

Стелла Шмель 4 часа назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России.
Она уточнила, что рост распространения коронавируса зафиксирован в двух регионах России, в 22 отмечается снижение заболеваемости, в 61 ситуацию можно назвать стабильной.
Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил работу российских медицинских служб в период новогодних праздников.

"В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикациями, отравлениями, мы заблаговременно выполнили подготовительные меры, и во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволило нам проходить праздничный период без крупных каких-то ситуаций",

— заявил он. Его слова приводит РИА "Новости".
Ранее "Рамблер" писал, что ученые нашли способ сократить распространение COVID-19.
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор , РИА Новости
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