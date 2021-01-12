"В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикациями, отравлениями, мы заблаговременно выполнили подготовительные меры, и во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволило нам проходить праздничный период без крупных каких-то ситуаций",