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Стопкоронавирус.рф

Ученые нашли способ сократить распространение COVID-19 

Стелла Шмель 5 часов назад
Группа ученых из Германии и США нашла способ, который может вдвое сократить распространение коронавируса. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Специалисты считают, что для контроля за распространением вируса необходимо применять метод двунаправленного отслеживания контактов. Это прием, при котором стремятся обнаружить не только тех, кого мог заразить пациент, но и тех, кто заразил его. Также, считают ученые, нужно увеличить срок отслеживания контактов с двух до шести суток перед появлением симптомов.
Исследователи провели исследование по своей гипотезе и выяснили, что что применение двунаправленного отслеживания может снизить эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы. А если использовать и цифровое отслеживание через смартфон, то показатель снизится еще на 0,25. Увеличение срока отслеживания контактов до шести суток вместе с предыдущими названными условиями дает возможность снизить коэффициент распространения вируса с 2,5 до 1,2-1,3.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвала симптомы COVID-19, которые все игнорируют.
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Коронавирус , Видео
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