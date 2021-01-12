Опубликованы новые данные по статистике COVID-19 в РФ 

Опубликованы данные, актуальные на 12 января, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 22 934 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксирован 531 летальный исход. А полностью выздоровело 24 755 человек.

По регионам статистика распределилась так:

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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, а выздоровело 2 825 430 человек.