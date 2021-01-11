Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых решениях по вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

Так, с 13 января в столице будет открыта запись на вакцинацию для новых групп населения. Привиться от коронавируса теперь смогут работники сфер научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникации и связи, социального обслуживания, осуществляемого частными и некоммерческими организациями, а также управления недвижимым имуществом.

Кроме того, со среды вакцинация станет доступна для сотрудников организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Еще с 14 января в Москве начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов. Таким образом, их число вырастет до 100.