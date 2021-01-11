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Стопкоронавирус.рф

Власти Москвы объявили о новых решениях по вакцинации 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых решениях по вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.
Так, с 13 января в столице будет открыта запись на вакцинацию для новых групп населения. Привиться от коронавируса теперь смогут работники сфер научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникации и связи, социального обслуживания, осуществляемого частными и некоммерческими организациями, а также управления недвижимым имуществом.
Кроме того, со среды вакцинация станет доступна для сотрудников организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
Еще с 14 января в Москве начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов. Таким образом, их число вырастет до 100.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников развенчал популярные мифы о вакцинации.
Коронавирус , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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