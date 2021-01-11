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Малышева предрекла ситуацию с коронавирусом в 2021 году 

Мира Маркина 4 часа назад
Малышева предрекла ситуацию с коронавирусом в 2021 году
Фото: @malysheva.live
Елена Малышева в своем Instagram спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в 2021 году.
По мнению медика, наступивший год будет лучше предыдущего в случае, если россияне начнут тщательнее следить за своим здоровьем. Телеведущая посоветовала обращать внимание на уровень холестерина в крови и давление, а также принимать лекарства, если это необходимо:

"Именно от нас самих зависит заболеем мы или нет и насколько тяжело мы заболеем. В самой тяжелой форме коронавирус протекает у людей с ожирением и сахарным диабетом. Но обе эти болезни можем контролировать мы сами! Похудейте и контролируйте ваш сахар крови! И коронавирус вам не страшен!".

Малышева считает поводом для оптимизма появление вакцины "Спутник V" и препаратов, снижающих смертность от COVID-19, — антикоагулянтов и дексаметазона.

"Еще одно научное достижение — это данные о том, что если антитела радикально снизились, то в организме сохраняются Т-лимфоциты — главные клетки — офицеры иммунной системы, которые вызывают выработку антител",

— добавила Малышева, отметив, что антитела сохраняются в течение 6-8 месяцев после окончания болезни.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева ответила на главные вопросы от вакцинации против COVID-19.
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Коронавирус , Елена Малышева
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