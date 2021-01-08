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Стопкоронавирус.рф

Малышева ответила на главные вопросы о вакцинации от COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Елена Малышева в своем Instagram ответила на главные вопросы подписчиков о прививке от коронавируса.
Телеведущая подчеркнула, что пенсионерам старше 65 лет вакцинация необходима, поскольку риск тяжелого течения болезни и летального исхода для них крайне высок. При этом больше всего в прививке нуждаются пациенты с ожирением и диабетом:

«Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50%».

Вместе с тем Малышева посоветовала не делать прививку детям. Медик отметила, что они почти не болеют COVID-19 и не передают инфекцию взрослым. Кроме того, все вакцины от коронавируса показаны лицам старше 18 лет.
По словам теледоктора, серьезных побочных эффектов у вакцины "Спутник V" нет:

«Медики не видят поводов для беспокойства. Кроме типичных для любой вакцины побочных эффектов (покраснение, уплотнение в месте укола и так далее), у некоторых людей появляется гипертермия в первые сутки после введения».

Врач также напомнила, что ни одна вакцина не дает 100% защиты от вируса. Прививка либо полностью убережет человека от болезни, либо предотвратит тяжелое течение заболевания.
Малышева также напомнила, что людям, переболевшим COVID-19, прививаться можно не ранее, чем через полгода после выздоровления.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева нашла лекарство для новогодней аптечки.
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Коронавирус , Видео , Елена Малышева
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