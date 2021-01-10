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Стопкоронавирус.рф

Врачи выяснили, для кого опаснее новый штамм коронавируса 

Диана Товсепова 3 часа назад
Выяснилось, для кого опаснее новый штамм коронавируса
Фото: depositphotos.com
О "британском" штамме коронавируса известно уже не первую неделю. Так, ученые предупредили, что мутировавший штамм коронавируса в разы заразнее, чем обычный. О том, для кого опаснее новый штамм, кандидат медицинский наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал порталу URA.RU.

«Группы риска такие же, как у взрослых: хронические заболевания, избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма. Также группы риска — дети до года и дети старше 15 лет», — считает врач.

Другие медики считают, что группы риска для детей и для взрослых разные.

«Не возьмусь вот так очертить, кто в них входит, какие именно группы. Но течение этого заболевания очень индивидуально и непредсказуемо. В первую очередь в группу риска приходят на ум дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые», — рассуждает Алексей Аграновский, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ.

Ранее "Рамблер" сообщал о южноафриканском штамме коронавируса.
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Комментарии 1
Коронавирус , Евгений Тимаков , Алексей Аграновский , МГУ , РИА Ura.ru
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