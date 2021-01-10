Выяснилось, для кого опаснее новый штамм коронавируса

«Не возьмусь вот так очертить, кто в них входит, какие именно группы. Но течение этого заболевания очень индивидуально и непредсказуемо. В первую очередь в группу риска приходят на ум дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые», — рассуждает Алексей Аграновский, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ.