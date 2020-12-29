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В Японии впервые выявили южноафриканский штамм COVID 

Даня Виттиг 2 часа назад
В Японии впервые выявили южноафриканский штамм COVID
Фото: depositphotos.com
Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Заболевание диагностировали у 30-летней женщины, вернувшейся из ЮАР. Позже лабораторные исследования подтвердили, что это мутировавший вирус, получивший распространение в Южной Африке.
На данный момент, еще у шести человек подтвержден британский штамм коронавируса. Всего в Японии уже 15 человек заразились новыми видами инфекционного заболевания.
Ранее "Рамблер" сообщал, сработает ли вакцина против других штаммов вируса.
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