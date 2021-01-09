Диетолог перечислил вредные при коронавирусе продукты 

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Врач-терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева назвала продукты, которые не рекомендуется употреблять зараженным коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалист отметила, что для находящихся на карантине или в самоизоляции людей Роспотребнадзор и ФИЦ питания и биотехнологии разработали соответствующий рацион. Если следовать ему, в период пандемии следует ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и трансизомеров жирных кислот. Также уменьшить количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков.

В список вредных продуктов также вошли колбасы, сосиски, деликатесы, мясо с высоким содержанием жирав, сыр с массовой долей жира более 30 процентов, чипсы, майонез и фастфуд.