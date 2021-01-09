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Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал, что будет с пандемией в России в 2021 году 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев предположил, как будет развиваться пандемия коронавируса в 2021 году. Об этом он рассказал "Московскому Комсомольцу".
Эксперт выразил надежду, что к весне заболевание в России пойдет на спад, так как во многих регионах заболеваемость вышла на плато или пошла на спад.

"В России произойдет ровно то же, что и во всём остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства. Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой"

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые объяснили, как выявить затяжной коронавирус.
Коронавирус , Видео , Алексей Яковлев , Московский комсомолец
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