Врач рассказал, что будет с пандемией в России в 2021 году 

Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев предположил, как будет развиваться пандемия коронавируса в 2021 году. Об этом он рассказал "Московскому Комсомольцу".
Эксперт выразил надежду, что к весне заболевание в России пойдет на спад, так как во многих регионах заболеваемость вышла на плато или пошла на спад.
"В России произойдет ровно то же, что и во всём остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства. Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а, следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой"
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые объяснили, как выявить затяжной коронавирус.