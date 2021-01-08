Ученые объяснили, как выявить затяжной COVID-19 

Британские ученые из Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) официально заявили о том, что коронавирус может перейти в затяжную стадию. Кроме того, эксперты перечислили симптомы, которые помогут ее распознать.

Затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 дней. Однако диагностировать его довольно сложно, поскольку перечень симптомов сильно варьируется.

Пациент может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, а также кашлять. В таком состоянии, по словам ученых, у человека могут проявляться неврологические симптомы — например, нарушение сна или головокружение.

Кроме того, пациенты с затяжным COVID-19 сообщали о таких симптомах, как проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в мышцах и суставах, сыпь на коже. Все это может проявляться у зараженного в течение долгого времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть заболевания осталась позади.