Онколог рассказал, может ли коронавирус провоцировать рак 

Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, могут ли развиться онкологические заболевания у людей, перенесших коронавирус. Его слова приводит «Пятый канал».

Эксперт завил, что сегодня уже изучена и доказана роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака. Несмотря на это, рано утверждать, что COVID-19 может спровоцировать развитие рака.

«Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов»,

— подчеркнул врач.

По мнению Мяснянкина, за перенесшими COVID-19 пациентами нужно внимательно следить. Также необходимо планировать исследования по выявлению роли коронавируса и влияния на канцерогенез.