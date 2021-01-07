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Онколог рассказал, может ли коронавирус провоцировать рак 

Катерина Саломе 10 часов назад
Онколог рассказал, может ли коронавирус провоцировать рак
Фото: depositphotos.com
Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, могут ли развиться онкологические заболевания у людей, перенесших коронавирус. Его слова приводит «Пятый канал».
Эксперт завил, что сегодня уже изучена и доказана роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака. Несмотря на это, рано утверждать, что COVID-19 может спровоцировать развитие рака.

«Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов»,

— подчеркнул врач.
По мнению Мяснянкина, за перенесшими COVID-19 пациентами нужно внимательно следить. Также необходимо планировать исследования по выявлению роли коронавируса и влияния на канцерогенез.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что инфекционист обозначил варианты развития пандемии COVID-19 в России.
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