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По словам эксперта, если после болезни или вакцинации у людей сформируется достаточный иммунитет, проблема решится сама собой.

При другом варианте развития событий вирус будет мутировать и в конце концов войдет в обиход людей как грипп. В таком случае специалистам придется несколько раз создавать вакцины.

Как отметила доктор медицинских наук, профессор, заведущая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, COVID-19 пойдет на спад весной 2021 года.