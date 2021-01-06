Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил варианты развития пандемии COVID-19 в России. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам эксперта, если после болезни или вакцинации у людей сформируется достаточный иммунитет, проблема решится сама собой.
При другом варианте развития событий вирус будет мутировать и в конце концов войдет в обиход людей как грипп. В таком случае специалистам придется несколько раз создавать вакцины.
Как отметила доктор медицинских наук, профессор, заведущая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, COVID-19 пойдет на спад весной 2021 года.
Вместе с тем заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уверен, что решить проблему поможет вакцинация. Горелов надеется, что большая часть населения пройдет процедуру в следующем году.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что турецкие ученые создали тест, распознающий коронавирус за 10 секунд.