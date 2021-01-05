Турецкие ученые из Билькентского университета в Анкаре разработали тест, способный обнаружить коронавирус в течение 10 секунд, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.

Образец слюны пациента специалисты смешали со специальным раствором и поместили на чип обнаружения коронавируса. Положительный результат теста становится известен уже в течение 5-10 секунд: оптическая система меняет цвет свечения. Об отрицательном результате тест сообщает через 20 секунд.

Эффективность выявления патогена, по словам ученых, очень высока и достигает 99%. Изобретение турецких ученых получило название «Диагновир», прибор планируют применять не только для выявления коронавируса, но и других патогенов.