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Стопкоронавирус.рф

Турецкие ученые создали тест, распознающий коронавирус за 10 секунд 

Александра Нечаева 10 часов назад
Турецкие ученые из Билькентского университета в Анкаре разработали тест, способный обнаружить коронавирус в течение 10 секунд, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета.
Образец слюны пациента специалисты смешали со специальным раствором и поместили на чип обнаружения коронавируса. Положительный результат теста становится известен уже в течение 5-10 секунд: оптическая система меняет цвет свечения. Об отрицательном результате тест сообщает через 20 секунд.
Эффективность выявления патогена, по словам ученых, очень высока и достигает 99%. Изобретение турецких ученых получило название «Диагновир», прибор планируют применять не только для выявления коронавируса, но и других патогенов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что врачи рассказали, как носить маску в мороз.
Коронавирус , Видео , Интерфакс
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