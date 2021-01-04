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Врачи рассказали, как носить маску в мороз 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Российские врачи рассказали, как правильно носить медицинские маски в морозную погоду. Об этом пишет "РИА Новости".
Так, по словам медиков, зимой необходимо чаще менять маску. Заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев рассказал, что ношение защитных средств в минусовую погоду негативно сказывается на коже. Он порекомендовал снимать маску с лица хотя бы раз в 30 минут, а перед выходом наносить легкий крем.
Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что зимой можно вообще не носить маску на улице, если нет большого скопления людей вокруг.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал, как не заболеть во время прогулки.
Коронавирус , Видео , РИА Новости
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