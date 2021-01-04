Врачи рассказали, как носить маску в мороз 

Российские врачи рассказали, как правильно носить медицинские маски в морозную погоду. Об этом пишет "РИА Новости".

Так, по словам медиков, зимой необходимо чаще менять маску. Заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев рассказал, что ношение защитных средств в минусовую погоду негативно сказывается на коже. Он порекомендовал снимать маску с лица хотя бы раз в 30 минут, а перед выходом наносить легкий крем.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что зимой можно вообще не носить маску на улице, если нет большого скопления людей вокруг.