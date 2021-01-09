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За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных во время эпидемии в России составило 3 379 103. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в 84 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (4900), Санкт-Петербурге (3006) и Московской области (1184). В 11,8% случаях люди не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России зафиксировано 470 летальных исходов, полностью выздоровело 23 680 человек.