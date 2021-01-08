Врач умер через 16 дней после прививки вакциной Pfizer

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Американский врач Грегори Майкл умер спустя 16 дней после прививки вакциной Pfizer. Ему было 56 лет.

Вдова медика убеждена, что смерть ее мужа напрямую связана с вакцинацией. Об этом сообщает Daily Mail.

«По-моему, его смерть была на 100% связана с вакциной. Другого объяснения нет»,

— заявила Хайди Некельманн.

Женщина также рассказала, что Майкл вел здоровый образ жизни, — не курил, редко употреблял спиртное, занимался спортом. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.