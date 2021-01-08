Врач умер через 16 дней после прививки вакциной Pfizer

Американский врач Грегори Майкл умер спустя 16 дней после прививки вакциной Pfizer. Ему было 56 лет.
Вдова медика убеждена, что смерть ее мужа напрямую связана с вакцинацией. Об этом сообщает Daily Mail.
«По-моему, его смерть была на 100% связана с вакциной. Другого объяснения нет»,
— заявила Хайди Некельманн.
Женщина также рассказала, что Майкл вел здоровый образ жизни, — не курил, редко употреблял спиртное, занимался спортом. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева ответила на главные вопросы о вакцинации от COVID-19.