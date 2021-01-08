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Американский врач умер через 16 дней после прививки вакциной Pfizer 

Мира Маркина 1 час назад
Врач умер через 16 дней после прививки вакциной Pfizer
Фото: depositphotos.com
Американский врач Грегори Майкл умер спустя 16 дней после прививки вакциной Pfizer. Ему было 56 лет.
Вдова медика убеждена, что смерть ее мужа напрямую связана с вакцинацией. Об этом сообщает Daily Mail.

«По-моему, его смерть была на 100% связана с вакциной. Другого объяснения нет»,

— заявила Хайди Некельманн.
Женщина также рассказала, что Майкл вел здоровый образ жизни, — не курил, редко употреблял спиртное, занимался спортом. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева ответила на главные вопросы о вакцинации от COVID-19.
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