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23 652 новых случая коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
23 652 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 454 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровело 21 677 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что онколог рассказал, может ли коронавирус провоцировать рак.
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