23 652 новых случая коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 454 летальных исхода, за сутки в России полностью выздоровело 21 677 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.