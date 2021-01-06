Худшим последствием COVID-19 признали депрессию

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Специалисты из Великобритании перечислили худшие последствия затяжного COVID-19. К ним отнесли тревожность, депрессию и неспособность сфокусироваться.

Помимо этого, эксперты напомнили, что коронавирус в течение полугода после выздоровления может напоминать о себе воспалением сердечной мышцы, проблемами с почками, мочеиспусканием, изменениями менструального цикла, инсультами, припадками и судорогами.

Вместе с тем врачи к подобным жалобам относятся скептически, поскольку большинство пациентов выздоравливают в течение двух-трех недель.