Чем опасен «нигерийский» штамм коронавируса 

Новый штамм коронавируса, выявленный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность. Об этом сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу:

"Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания".

Вместе с тем штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Омнилабу подчеркнул, что один человек может заразить одновременно четырех или пятерых членов семьи.

При этом ученые отметили, что мутации — естественное явление для вируса, но более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют досконального изучения данного варианта.

О том, что в Нигерии появился новый штамм COVID-19, стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был выявлен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.

Врачи заявляли, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.