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Чем опасен «нигерийский» штамм коронавируса 

Мира Маркина 5 часов назад
Чем опасен «нигерийский» штамм коронавируса
Фото: depositphotos.com
Новый штамм коронавируса, выявленный в Нигерии, может иметь более высокую патогенность. Об этом сообщает Express со ссылкой на вирусолога Сандея Омнилабу:

"Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания".

Вместе с тем штамм имеет также более высокую скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. Омнилабу подчеркнул, что один человек может заразить одновременно четырех или пятерых членов семьи.
При этом ученые отметили, что мутации — естественное явление для вируса, но более тяжелые формы заболевания, вызванные новым штаммом, требуют досконального изучения данного варианта.
О том, что в Нигерии появился новый штамм COVID-19, стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был выявлен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.
Врачи заявляли, что выводы об уникальности нового варианта коронавируса основаны на двух или трех генетических последовательностях.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Японии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса.
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