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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса 

Александра Нечаева 9 часов назад
В России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса
Фото: Depositphotos
За сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом 11% не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 445 летальных исходов, полностью выздоровело 23 0551 человек.
По регионам случаи заражения коронавирусной инфекцией распределились следующим образом:
Стопкоронавирус.рф
Всего на текущий момент в России выявлен 3 308 601 случай коронавируса в 85 регионах. Полностью справилось с заболеванием 2 685 723 человека, за весь период зафиксирован 59 951 летальный исход.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые создали тест, распознающий коронавирус за 10 секунд.
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