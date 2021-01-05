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За сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России полностью выздоровело 22 632 человека, зафиксировано 518 летальных исходов.

По регионам новые случаи коронавируса распределились так:

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах.

За весь период выздоровело 2 662 668 человек, зафиксировано 59 506 летальных исходов.