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Эпидемиолог заявил, что у большей части россиян нет иммунитета к COVID-19 

Катерина Саломе 4 часа назад
Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уверен, что колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще возможны. Это связано с тем, что большинство граждан пока не имеют иммунитета к вирусу, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России ещё возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет",

— объяснил Горелов.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи рассказали, как носить маску в мороз.
Коронавирус , Видео , Александр Горелов , Роспотребнадзор , РИА Новости
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