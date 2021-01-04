"Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России ещё возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет",