Заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уверен, что колебания по заболеваемости COVID-19 в России еще возможны. Это связано с тем, что большинство граждан пока не имеют иммунитета к вирусу, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что снижение заболеваемости коронавирусом сейчас связано с праздниками, с тем, что люди меньше обследуются. Колебания заболеваемости COVID-19 в России ещё возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет",
— объяснил Горелов.
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