В России выявлен 23 351 новый случай COVID-19 

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За последние сутки в России зафиксировали 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. У 11,2% инфицированных не было клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, зарегистрировано 482 летальных исхода, полностью выздоровело 21 154 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге — 3657. Москва спустилась на второе место по заболеваемости — 3591. По другим регионам статистика распределилась следующим образом:

стопкоронавирус. рф

За все время пандемии в стране зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавируса. Зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровело 2 640 036 человек.