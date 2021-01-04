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Стопкоронавирус.рф

В России выявлен 23 351 новый случай COVID-19 

Анна Арсеньева 7 часов назад
В России выявлен 23 351 новый случай COVID-19
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зафиксировали 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. У 11,2% инфицированных не было клинических проявлений болезни.
Как сообщает оперативный штаб, зарегистрировано 482 летальных исхода, полностью выздоровело 21 154 человека.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге — 3657. Москва спустилась на второе место по заболеваемости — 3591. По другим регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус. рф
За все время пандемии в стране зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавируса. Зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровело 2 640 036 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи рассказали, как носить маску в мороз.
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