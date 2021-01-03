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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 10 часов назад
В России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в России за все время эпидемии составило 3 236 787. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 84 регионах. Больше всего в Москве (3851), Санкт-Петербурге (3738) и в Московской области (1539). 10,8% от числа всех инфицированных не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 847 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученый, обнаруживший Эболу, предупредил о "большой пандемии".
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