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Врач нашел пользу для России в пандемии коронавируса 

Даня Виттиг 8 часов назад
Врач нашел пользу для России в пандемии COVID-19
Фото: depositphotos.com
Известный врач Александр Мясников нашел плюсы, связанные с изоляцией стран в процессе борьбы с пандемией коронавируса.
Он призвал «готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать активно вакцинацию, но при этом перестать слепо следовать западной модели поведения».

«Много Запад от этой модели выиграл? Остановил распространение болезни? Уменьшил смертность? Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержание экономики», — отметил Мясников.

По его словам, изолированность России от мира из-за пандемии — шанс выстроить туризм внутри страны, а также развивать транспортную систему.
Он подчеркнул необходимость снизить «информационное разжигание пандемии», так как вакцина снизит риски.
Ранее "Рамблер" сообщал, кому и зачем нужно прививаться от COVID-19.
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Коронавирус , COVID-19 , Пандемия коронавируса , Александр Мясников
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