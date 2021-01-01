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Стопкоронавирус.рф

Ученые обнаружили влияние COVID-19 на мозг 

Диана Товсепова 4 часа назад
Ученые по всему миру изучают влияние коронавирусной инфекции на мозг. Так, новое исследование организовали ученые из американского Национального института неврологических расстройств и инсульта.

"Мы провели посмертную магнитно-резонансную томографию высокого разрешения головного мозга пациентов с Covid-19 и гистопатологическое исследование, направленное на микрососудистые изменения", — говорится в отчете в New England Journal of Medicine.

Так, у 13 пациентов было проведено сканирование мозга с помощью МРТ. Выяснилось, что у 10 из них наблюдаются аномалию.
При этом ученые провели 18 пациентам гистопатологическое исследование мозга и оказалось, что 14 пациентов из них страдали хроническими заболеваниями, в том числе диабетом и гипертонией.
Обследование показало точечную гиперинтенсивность, причиной которой предположительно стало нарушение кровоснабжения сосудов мозга. Ученые говорят и о линейной гипоинтенсивности, интерпретированной как микрокровоизлияния.
Более точные выводы о влияние ковида на мозг пока не сделаны из-за недостатка клинических испытаний.
Ранее "Рамблер" сообщал о прогнозе ВОЗ по поводу коронавируса.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ
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