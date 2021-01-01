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Стопкоронавирус.рф

В ВОЗ объяснили, что станет с коронавирусом в будущем 

Диана Товсепова 4 часа назад
Коронавирусная инфекция в будущем станет эндемиком, то есть болезнью, ставшей специфической составной частью нашей жизни. Так, человечество научится жить рядом с ним даже после появления вакцин в Соединенных Штатах и Великобритании. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на председателя Стратегической и технической консультативной группы Всемирной организации здравоохранения по инфекционным опасностям, профессора Дэвида Хейманна.
Профессор объяснил, что мировое сообщество надеется на выработку популяционного иммунитета к COVID-19. Этот иммунитет постепенно должен снизить распространение коронавируса.
Однако пока общество неправильно понимает саму концепцию популяционного иммунитета. Так, по словам профессора, у медиков есть инструменты для спасения жизней, а они, в сочетании с высоким уровнем общественного здоровья, позволят обществу научиться жить с ковидом.
Ранее "Рамблер" сообщал о последствиях легкой формы коронавируса.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ
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