Коронавирусная инфекция в будущем станет эндемиком, то есть болезнью, ставшей специфической составной частью нашей жизни. Так, человечество научится жить рядом с ним даже после появления вакцин в Соединенных Штатах и Великобритании. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на председателя Стратегической и технической консультативной группы Всемирной организации здравоохранения по инфекционным опасностям, профессора Дэвида Хейманна.

Профессор объяснил, что мировое сообщество надеется на выработку популяционного иммунитета к COVID-19. Этот иммунитет постепенно должен снизить распространение коронавируса.

Однако пока общество неправильно понимает саму концепцию популяционного иммунитета. Так, по словам профессора, у медиков есть инструменты для спасения жизней, а они, в сочетании с высоким уровнем общественного здоровья, позволят обществу научиться жить с ковидом.